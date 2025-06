Ancelotti oli võidukas, Brasiilia ligi sajandipikkune unikaalne seeria jätkub

Brasiilia kindlustas koha 2026. aasta MM-finaalturniiril, kui võitis läinud ööl 1:0 Paraguayd. Ühtlasi oli see Carlo Ancelotti esimene võit Brasiilia peatreenerina. Brasiilia on seega pääsenud kõigile MMildele, mida on peetud alates 1930. aastast.​