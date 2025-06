Avo Keel asub «toorikutest» vormima tulevasi tippmängijaid

Selver x TalTech kuulutas kolmapäeval sotsiaalmeedias, et toimunud on sajandi üleminek ja nendega on liitunud treener Avo Keel. Tagasihoidlik Keel säärast võrdlust ehk ei kasutaks, kuid tunnistab, et nooruslikku meeskonda komplekteerides on tal siht silme ees.