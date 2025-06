Meedia: Raieste peab läbirääkimisi Bilbaoga, eestlasest on huvitatud mitu klubi

Hispaania korvpalliportaal Encestando kirjutas, et Bilbao peab Raiestega juba läbirääkimisi. «Meeskond otsib järgmiseks hooajaks tugevdust, sest Rubén Domínguez lahkus USA ülikooli ja meeskonnast lahkub ka Xavi Rabaseda. Raiestega käivad läbirääkimised, tema leping lõpeb Baskoniaga juunis,» teatas Encestando.

Portaali andmeil on kahemeetrine eestlane juba mõnda aega kaalunud Bilbao pakkumist, kuid ta on äratanud huvi ka teistes klubides. Hispaania meistriliiga reeglid näevad ette, et iga klubi peab kohtumiseks üles andma vähemalt neli kodumaist mängijat.