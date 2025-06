Eestlase tiimikaaslase surmaga lõppenud õnnetuse tõttu küsimärgi alla sattunud EM-ralli toimub

Eile hukkus Poolas toimuva Euroopa meistrivõistluste etapi rallieelsel testil 21-aastane Itaalia sõitja Matteo Doretto, kes on 18-aastase eestlase Jaspar Vaheri tiimikaaslane Itaalia meeskonnas MS Munaretto. Kui traagilise õnnetuse järel tekkis küsimus, kas EM-etapp üldse toimub, siis nüüd on see kinnitatud ja ka Munaretto meeskond osaleb võistlusel Doretto mälestuseks.​