Postimehe rallisaade «Parc Fermé» vaatas tagasi Sardiinia MM-rallile, kus Ott Tänak ja Martin Järveoja said teist MM-etappi järjest teise koha. Poodiumikohale vaatamata tekitab muret Toyotade ülihea vorm, samas Hyundai on jätkuvalt madalseisus. Tundub, et Tänak pigistab autost kõik välja, kuid kaua jaksab ta sõita võimete piiril või üle selle, et Toyotadele vastu panna? Saatejuhid on Karl Mihkel Eller ja Kauri Pannas.​