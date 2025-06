Soome MM-valikmängul kokku kukkunud pealtvaataja suri

Kolmapäeva õhtul edastas Soome jalgpalliliit kurva teate, et arstid ei suutnud fänni elu päästa. «Politsei on teatanud, et poolehoidja, kes sai eilse (üleeilse – toim) MM-valikmängu ajal terviserikke, on surnud. Jalgpallikoondis ja Soome jalgpalliliit avaldavad kaastunnet pealtvaataja omastele,» kirjutati Xis.

Ka Soome koondise peatreener Jacob Friis väljendas oma kurvastust. «Uudis on muserdav. Me saadame oma armastuse surnud toetaja perekonnale. Meie mõtted on teiega,» seisis jalgpalliliidu teates. Alaliit kinnitas, et kõigile mängule pileti soetanutele on edastatud kriisiabi kontaktid.