Mäesuusataja Tormis Laine: liustikes on selgelt näha, et kliimasoojenemine on probleem

Laine tõdes intervjuus «Vikerhommikule», et iga talvega on lumeolud Kesk-Euroopas muutunud aina kasinamaks. Kuivõrd mõjutab see tema tunnetust? «Ikka mõjutab. Kui sa liustikul palju aega veedad ja üle aastate, on seda väga selgelt näha, et kliimasoojenemine päriselt ikkagi on asi, mis on hetkel probleem. Kui näed liustikul, et jäämassid olid liustikul varasemalt nii kõrged, siis kümme aastat hiljem on neid palju vähem sinna alles jäänud,» ütles Laine Vikerraadios.