Kahtlused Mehis Viru dopingukuriteos varisesid kokku

Kahtlustus, et kergejõustikutreener Mehis Viru on oma õpilastele dopingu andnud, ei leidnud alust ning selle menetlemine lõpetati mullu juunis vaikselt ära.

Kergejõustikutreener Mehis Viru sai alles mullu suvel teada, et lisaks kahtlustele, et ta olevat ahistanud mõnesid oma treenitavaid, on uurijad püüdnud koguda tõendeid ka selle kohta, et ta on andnud oma õpilastele dopingut, kuid asja menetlemise vaikselt ära lõpetanud ilma, et oleks midagi leidnud.​