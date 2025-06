Järgmisel nädalal võib toimuda läbi aegade kiireim 100 meetri jooks Eesti pinnal

Karl Erik Nazarov on Jõhvi võistluseks spetsiaalselt valmistunud ja annab mõista, et on heas vormis ning soovib suures mängus kaasa lüüa. «Olen valmis Jõhvis uut Eesti rekordit püüdma. Rahvusvaheline konkurents, eriti Omanyala, lisab sellele veelgi rohkem põnevust. 2022. aasta sisehooajal suutsin temast jagu saada. Tean, et tegemist on läbi aegade üheksanda mehega, aga usun, et saan talle Jõhvis vägeva lahingu anda võidu nimel,» on Eesti rekordimees enesekindel.