Euroliiga legend jookseb Eesti vastu platsile, aga sama koondis jääb ilma oma teisest ässast

Türgi kuulub selle suve lõpus toimuval EMil samasse gruppi Eestiga ning mängud peetakse Riias. 59-aastane Ataman paljastas muuhulgas, et Euroliiga väärtuslikuma mängija ja Ateena Panathinaikose mängija Kendrick Nunni osas käisid läbirääkimised naturalisatsiooni osas, et ta saaks Türgi esindada Riias toimuva EMil, kuid need kõnelused kukkusid läbi.

Ühtlasi kinnitas ta, et 32-aastane Istanbuli Anadolu Efesi mängija Shane Larkin on pühendunud Türgi koondisele EMil. «Larkin ütles, et tahab meeskonda naasta. Shane Larkin on meie naturaliseeritud mängija Euroopa meistrivõistlustel. Loodan, et vigastusi või tagasilööke ei tule. Ta tunneb Türgi ees kohustust ja tahab selle tasuda,» kinnitas Ataman.