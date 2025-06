Tartu Bigbank täiendas ridu välismaalasega

Tuomivaara mängis eelmisel hooajal Raision Loimu meeskonnas, kus ta täitis põhisidemängija kohustusi. Varasemalt on ta mänginud ka Oliver Lüütsepa käe all Akaa Volleys.

Klubi president Hendrik Rikand kommenteeris liitumist nii: «Saku on küllaltki noor soomlasest sidemängija, kes tegelikkuses leidis ise tee meieni. Nimelt asus tema tüdruksõber Tartusse õppima ning Saku otsis võimalusi jätkata võrkpalliga ja tulla elukaaslasele seltsiks. Seetõttu on tema hind ja tase meile väga mõistlikus vahekorras ning usume, et saame juurde väärt abikäed, mis aitavad täita Kusti lahkumisest täidetud auku sidemängijate osakonnas. Saku peaks olema kiirema ja riskeerivama mängustiili harrastaja, nagu seda oli Kustigi.»