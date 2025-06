Wimbledoni auhinnafond tegi läbi korraliku tõusu

Wimbledoni tenniseturniiri korraldava All England Lawn Tennis Clubi (AELTC) juht Deborah Jevans rõhutas, et kuigi auhinnarahad on tõusnud, on mängijate peamine mure hooaja pikkus ja vigastused. «Mängijad soovivad puhkeaega, kuid seda neil pole, aina rohkem on vigastusi» sõnas ta.