Sportlikus plaanis oli Eesti meistriks tulemisega see õigus igati olemas, kuid küsimus on majanduspooles. Kalevi tegevjuht Ramo Kask kinnitas Postimehele, et minnakse püüdma Meistrite liiga kohta. Alternatiiv oleks anda end otse üles FIBA Europe Cupi turniirile.