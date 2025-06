See on vähemalt 100 miljonit naela ehk 118 miljonit eurot, kuid olenevalt Liverpooli tulemustest või kerkida veel kuni 16 miljoni naela võrra ehk 137 miljoni euroni. Kui kõik boonussummad käiku läheksid, tähendaks see BBC teatel Briti jalgpalli üleminekute rekordit.