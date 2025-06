Samuti väljendas Cipruss rahulolu piletimüügi üle, märkides suurt fännide aktiivsust mitte ainult Läti, vaid ka Eesti, valitud partnerriigi mängudele. «See on mitme aasta töö tulemus, kasvatades huvi Läti korvpallikoondise vastu. Ja praegu on ka täiesti selge, et oleme täpselt tabanud õige partneri valikuga, sest huvi Eesti poolt on suur. Teistel alagrupi korraldajatel ei lähe selles osas sugugi nii hästi,» avaldas Cipruss.