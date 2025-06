Kuuekordse olümpiavõitja abielu jooksis karile, naine nõuab mehelt suurt varandust

Ajakiri US Weekly kirjutab, et Reid algatas lahutuse Lochte'i vastu tänavu märtsis. Naine esitas seejuures kohtule taotluse, et temast saaks nende Floridas asuva kodu ainuomanik.

Taotluses on kirjas, et Reid «vajab seda kodu koos kogu sisustusega nii praegu kui ka tulevikus, seda enda ja alaealiste laste jaoks». Lochte elab alates märtsist teises majas, mille väärtus on ligikaudu 389 000 eurot.

Paaril on kolm ühist last. Neist vanim 8-aastane, noorim saab juunis 2.

Reidi nõudmised ei piirdunud ainult paari ühise koduga. US Weekly andmetel väidab endine Playboy Playmate, et Lochte ostis abielu ajal paari ühise vara eest mitu asja ning kirjutas need oma nimele.

«Need varad on hetkel Ryani valduses, kohus peaks nimetatud varade täisõiguse määrama Kaylale,» seisab kohtule tehtud taotluses.

Lisaks nõuab Reid osa Lochte'i äride – Lochte Enterprises LLC ja Legendaryswimming LLC – tulust, väites, et ta panustas märkimisväärselt aega ja vaeva nende arendamisse, olles toeks mehele ning luues sobiva koduse keskkonna.

Varade kõrval nõuab Reid laste emashooldusõigust, kuid lisas, et ei suuda lapsi ilma Lochte'i rahalise toeta ülal pidada. Seega tahab ta kohtu kaudu ka alimente.

Samuti nõuab Reid, et Lochte maksaks talle elatist, et ta saaks omandada haridust, arendada oskusi ning parandada töövõimet ja sissetulekut.

Lochte avaldas kohtule, et paar läks lahku tänavu aprillis. 40-aastane endine ujuja palus kohtult lapsetoetuse määramist ning ühise vara jagamist.