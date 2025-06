Latvala tegi põneva avalduse: see on 95 protsenti kindel

Juba varem spekuleeriti, et Latvala osaleb tõenäoliselt tänavusel Soome MM-rallil. See pole midagi uut – ta tegi seda 2023. aastal Rally1 ja mullu Rally2-autoga.

40-aastane Latvala andis mõista, et osaleb tõenäoliselt karjääri 20. Soome MM-rallil. «Noh, jah, see plaan on üsna kaugele arenenud. Ütleks, et osalemine on 95 protsenti kindel, aga 5 protsenti on veel puudu,» lausus Latvala portaalile Rallit.fi.