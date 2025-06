Pärnu Poseidon torkas Raio Piirojat ja Pärnu JKd: neil puudub jalgpallialane tegevus, kuid on hääl

Pohlaku tiimis EJLi juhatusse kandideeriv Piiroja on Pärnu JK esindaja, seega ta saab presidendivalimistel hääletada. Ta ütles reedel Postimehele, et eelistab valimistel Pohlakut.

Pärnu JK puhul on tegemist klubiga, kust selle aasta alguses liikusid võistkonnad, mängijad ja lapsed Pärnu Poseidonisse. Ehkki klubid ühinesid sportlikult, siis jurdiiliselt on tegu kahe eraldiseisva kehaga. Nii on mõlemal EJLi presidendivalimistel hääl.