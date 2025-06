Laupäeval osales 32-aastane Bö esimest korda elus maratonijooksul, lõpetades distantsi ajaga 3:28.34. Tugevas 193 mehe konkurentsis andis see talle 13. koha. Võidu noppis Are Denstad 3:01.15ga.

Enne starti andis norrakas sotsiaalmeedia vahendusel teada, et maratoni jooksmine on kõige rumalam otsus, mille ta elus on teinud. «Panin end kirja oma esimesele maratonile. Start on 15 minuti pärast,» jätkas ta.