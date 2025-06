Duplantis tegi pärast enda 12. maailmarekordi püstitamist üllatava avalduse

«Hullumeelne – see on ainus maailmarekord, mille püstitamise juures ei tundnud ma jalgades kergust. Võistluse ajal polnud enesetunne kuigi hea, aga püüdsin endale sisendada, et mul on vaja vaid ühte head hüpet,» ütles Duplantis Rootsi väljaandele Expressen.