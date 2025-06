USAs teiseks tulnud Lätt: sel nädalal kerkis minu teele palju väljakutseid

«Sel nädalal kerkis minu teele palju väljakutseid, aga mul õnnestus need ületada. Soovin tänada oma abikaasat, kes on olnud äärmiselt toetav. Mul on hea meel, et mul on keegi, kellega on võimalik ausalt vestelda ja kellele saan oma tundeid väljendada,» kirjutas Lätt pärast võistluse lõppu sotsiaalmeedias.