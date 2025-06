Maailma raskeimal rattavõistlusel osalev Ratasepp pidi võistluse ajal käima EMOs

Tänase lõuna seisuga oli kaheksandal kohal paikneval Ratasepal ligi 5000 km pikkusest distantsist läbitud umbes 2400 km. Võistlust juhib austerlane Philipp Kaider, kellel on nüüdseks läbitud 3200 km. Eestlase jaoks ei ole kõik kulgenud viperusteta.

«Rocky Mountain ​– see oli laastav. Ilmselt mitte ainult see mäeahelik, vaid kogu eelnevatel päevadel kogunenud unetus, stress kehas, päikese teravus, asfaldilt peegelduv kuumus, tõusumeetrid ja tugev pingutus. Pidev jahutamine jääga, kuuma-külma kombo tulemusel tekkis Raidul kaks päeva tagasi röga. Mitte kerge leebe röga, mille korra välja köhid, vaid selline, mis painab su rindkeret, raskendab hingamist ja seda eriti tõusudel,» kirjutas Ratasepa meeskond sotsiaalmeedias.

«Nagu ikka, siis Murphy ei maga, oli meeletult tugev vastutuul. Pimeduses, äikese sähvimise saatel pingutas Rait eile meie B-tiimi poolt kinni pandud majutusse Cobblestone Inn & Suites. Öösel oli aga Raidu hingamine teistsugune kui peaks, seega tiim pakkus välja, et peaks käima EMOs. Kasvõi südamerahuks, et välistada bronhiit või kopsupõletik. Selgust oli vaja!» jätkasid nad.

Meeskond lisas: «Saime arstilt rohelise tule jätkamiseks. Arst oli väga põhjalik ja detailne, kolm erinevat õde käis vaatamas, suhtuti väga hästi, et õigeaegselt pöördusime. Parim on alati tegeleda ennetusega, enne kui asjad väga järsku tahtmatu suuna võtaks. Saime kaasa juhtnööre Raidu jälgimiseks ja sooviti edu võistlusel. Õnneks välistati kopsupõletik jms, mis oleks võinud saada määravaks võistluse jätkamise osas.»

Võistlejatele antakse vaid 12 päeva aega, et jõuda finišisse Atlantic Citysse (New Jersey). Ultrasportlane Rait Ratasepp on ajaloo esimene eestlane, kes RAAMi võistlusele kutse sai, seisab pressiteates.