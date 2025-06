Kalle Rovanperä jätkab virisemist

​«Rehvid kuluvad endiselt kõvasti. Kreekas on sellega hakkamasaamine üks suuremaid väljakutseid,» ütles Rovanperä rallit.fi-le.

Uuesti tullakse rajale järgmisel nädalal. Hankooki ootab korralik väljakutse, sest Kreeka kruusateed on päris karmid ja kivised.

«Kui on tarvis väga tugevalt suruda, saavad rehvid meeletult vatti,» märkis Rovanperä.

Eelmise, Sardiinia ralli jaoks Toyota ei testinudki. Nüüd on see plaanis.

«Loodan, et testidel õnnestub leida midagi, mis teeb sõitmise paindlikuks ja lihtsamaks. See võimaldaks vahepeal ka rahulikumalt võtta,» arutles 24-aastane ralliäss.

Tasub meenutada, et ta oli ka Sardiinia etapi eel negatiivne. Rovanperä sõnas korduvalt, et see ralli ei sobi talle absoluutselt. Lõpuks lahkus soomlane Itaalia saarelt paremuselt teise punktisumma, 25 silmaga, lüües pühapäeval platsi puhtaks.