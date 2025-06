Kaheksa konkurenti on juba väljas, aga Ratasepp jätkab meeletut väljakutset

Võistluse stardist alates on 25 sportlastest katkestanud juba kaheksa, kuid Ratasepp jätkab kindlalt teekonda finiši suunas, seisab pressiteates.

Rataseppa toetava tiimi teatel on Eesti mees hetkel võistluses 11. kohal. Kuid see ei tähenda veel mitte midagi, kuna osalejad kasutavad erinevaid strateegiaid. Temaga on distantsi mõttes samas tempos liikumas kuus-seitse osalejat. Tõde selgub alles finišis.

Võistluse alguses kimbutanud hingamisteede probleemid on leevenenud ning praegu naudib Ratasepp lamedamat maastikku kogudes jõudu kurnava Apalatši mäestiku jaoks.

Tema osalemist toetava spordiennustusportaali FenixBet juht Priit Pajumaa sõnul on kõige olulisem, et Ratasepa tervis peaks sõidule vastu ning sportlase ohutus oleks tagatud.

«Rait on vankumatu, seda me kõik teame, kuid erilist tänu sooviks avaldada ta tiimile, mis ööpäevaringselt lahendab sadu logistilisi ülesandeid, et kõik õnnestuks. Kui Rait on ultrasportlane, siis ta tiim on ultrarööprähklejad, nagu nad ise ennast juba kutsuvad. Ootame põnevusega, mis ajaga Rait finišisse jõuab,» ütles Pajumaa.

Maailma raskeim maanteerattavõistlus Race Across America (RAAM), mis kulgeb Vaikse ookeani rannikult Atlandi ookeani rannikuni, startis 10. juunil California linnas Oceanside. Võistlejatele antakse vaid 12 päeva aega, et jõuda finišisse Atlantic Citysse (New Jersey). Ultrasportlane Ratasepp on ajaloo esimene eestlane, kes sai RAAMi võistlusele kutse.

Kokku läbivad ratturid ligi 5000 kilomeetrit. RAAM võidusõit toimub vahemikus 50 meetrit alla merepinda kuni 3300 meetrit üle merepinna ning kulgeb läbi kõrbe, üle mägede, tuuliste preeriate, pidevalt muutuvate ilmaolude ja tiheda liiklusega maanteede.