EM-hõbe Katrina Lehis: hommikul ei olnud tunnet, et täna midagi tuleb

Viimaste kuude jooksul oli Lehis jõudnud nelja parema hulka nii Marrakechi MK- kui ka Bogota GP-etapil. «Täna rõõmustas mind kõige enam see, et murdsin poolfinaalilae, jõudsin finaali. See tegi mind rõõmsaks. aga nagu näha, siis on veel arenguruumi,» ütles Lehis poolteist tunnikest pärast võistluse lõppu Postimehega vesteldes, pärast dopingukontrolli läbimist.