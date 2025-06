Aga kui kaotatud finaalist tekkinud pettumus lahtub ja terve eilne võistlus settida jõuab, on Lehisel põhjust sügavaks rahuloluks. Itaalias Genuas jätkuva EMi individuaalse epeevõistluse hõbemedaliga kinnitas Eesti esivehkleja, et on maailma tipus tagasi.