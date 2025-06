EUROLOOS Levadia vältis suurt õnnetust ja sõidab eurosarja hakatuseks Lätti

Kõige keerulisem kahtlemata Rootsi meister Malmö FF ja kõige sobivam Walesi tšempion The New Saints FC. Ülejäänud kolm varianti olid Läti, Leedu ja Soome meisterklubid. Levadia vastaseks loositi Läti meister FC RFS.

Läti meistriliigas hoiab FC RFS 17 vooru järel teist kohta. Neil on kirjas 13 võitu, üks viik ja kolm kaotust. Läti klubi on selles paaris soosik, aga kõige suuremat õnnetust Levadia vältis.

ENNE LOOSIMIST

Nagu igal aastal, on UEFA moodustanud loosimiseks pisemad grupid, kus pooled võistkonnad omavad asetust ja pooled mitte. FCI Levadia on asetamata klubide seas ning neile tuleb vastane seltskonnast, kuhu kuuluvad Malmö FF (Rootsi), FK Žalgiris (Leedu), FC RFS (Läti), Kuopio KuPS (Soome) ja The New Saints FC (Wales).