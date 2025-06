EUROLOOS Levadia vältis suurt õnnetust, Kaljul läks nihu, Paide ja Flora rõõmustavad

Kui Paidel silmatorkavalt halbu variante polnudki, siis Flora on kindlasti õnnelik, et neil õnnestus vältida Soome meistriliigas mullu neljanda koha saanud Seinäjoki JK-d, kes 2022 suvel Floral valusal moel selja prügiseks tegi.

ENNE LOOSIMIST

Nagu igal aastal, on UEFA moodustanud loosimiseks pisemad grupid, kus pooled võistkonnad omavad asetust ja pooled mitte. FCI Levadia on asetamata klubide seas ning neile tuleb vastane seltskonnast, kuhu kuuluvad Malmö FF (Rootsi), FK Žalgiris (Leedu), FC RFS (Läti), Kuopio KuPS (Soome) ja The New Saints FC (Wales).