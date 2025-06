EUROLOOS Levadial neli mängitavat ja üks väga raske vastane

Nagu igal aastal, on UEFA moodustanud loosimiseks pisemad grupid, kus poole võistkonnad omavad asetust ja pooled mitte. FCI Levadia on asetamata klubide seas ning neile tuleb vastane seltskonnast, kuhu kuuluvad Malmö FF (Rootsi), FK Žalgiris (Leedu), FC RFS (Läti), Kuopio KuPS (Soome) ja The New Saints FC (Wales).