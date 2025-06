Ootamatu uudis: Ferrari viskas rätiku ringi

Charles Leclerc on Ferrari vormeliga suutnud küll kolmel etapil Grand Prix sõidul mahtuda esikolmikusse, kuid võitu pole Itaalia tiim veel saanud. Hamilton on aga suu pidanud esikolmikukohtadest puhtaks pühkima, kui jätta kõrval kevadine sprindivõit Hiinas.

Ferraris seitsmendat hooaega sõitev Leclerc oli nädalavahetusel Kanada etapi järel pettunud, et nad ei suutnud McLarenitele, Mercedestele ja Red Bullile vastu saada. «Suurim probleem on hetkel see, et meil pole endiselt masinat, mis suudaks võitlustel konkureerida. Ja see on tõsine, suur tagasilöök,» vahendas Analisi Tecnica F1 Leclerci, kes lõpetas Kanadas viiendana.