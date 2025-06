Sabalenka kaotas 7. juunil peetud Prantsusmaa lahtiste finaalis ameeriklanna Coco Gauffile (WTA 2.) tulemusega 6:7 (5:7), 6:2, 6:4. Pärast matši toimunud pressikonverentsil arvas 27-aastane valgevenelanna, et mängu kaotuse taga peitus pigem tema enda eksimusterohkus kui vastase tugev esitus.

«Ma ei arva, et ta võitis selle mängu seepärast, et ta mängis imeliselt. Pigem lihtsalt seetõttu, et mina tegin nii palju vigu,» sõnas maailma esireket pressikonverentsil.