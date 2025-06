Jalgpall ja Trans – kas Narva seni suurim edulugu 2025?

Ning Transi esindusmeeskond on üle pika aja sees Eesti kõige kõrgemas mängus. Paide Linnameeskond on kahel korral alistatud, Floralt napsatud viik ning tabeli tagumise poole vastu koperdatud vaid korra. Olukord on tugevas (ja Transi jaoks kaunis) kontrastis eelmiste hooaegadega.