«Tähtis matš ja homme on grande finale,» kirjeldas Klavan «Kuku pärastlõuna» saatejuhile Mart Mardisalule antud intervjuus teda päev enne valimisi valdavaid tundeid.

«Nagu headel valimistel ikka, siis tulemuse võivad emmale-kummale poole kallutada mõned üksikud hääled. Aga ma võib-olla lähtuks sellest, et kui detsembris teekonda alustasime, siis olime 0:18 tagaajaja seisus. Et nüüd oleme jõudnud sinna, kus on võrdsete mäng, on meeletult suur saavutus meie tiimi poolt,» rääkis Klavan.

«Tahan välja tuua, et mida rohkem tiimiliikmeid avaldasin ja selle ühise keele või väärtusruumi leidsime, seda suuremalt hakkasime maa-ala katma. Selle üle on mul megahea meel. Ja lõpuks on meil koos tiim, kes on suuteline jalgpalliliitu juhtima, kui otsus tuleb positiivne.»

Klavani tiimi kuuluvad mitmed inimesed (sõjaväelane Martin Herem, tippamentik Sandra Särav, ettevõtjad Markus Hääl ja Andres Birnbaum), kelle sisuline seos Eesti jalgpalliga on kas tagasihoidlik või suisa olematu. Klavan rõhutas, et see on olnud teadlik valik.