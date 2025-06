Asmer jätkab Eesti Autospordi Liidu presidendina

Ta lisas, et majanduslikult keerulisel ajal vajab autosport lisarahastust. «Eesti autosport on täna heas seisus: meil on arvukalt noorsportlasi, kohalikud võistlused on osavõturohked ja meil on mitmel alal rahvusvahelised tipud,» rääkis ta. «Tuleb ka arvestada, et autosport vajab keerulisel ajal arenguks täiendavaid võimalusi. Peame püüdma kaasata senisest enam rahvusvahelisi teadmisi ja kogemusi.»