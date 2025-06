Neuville vajab väikest imet: olen kindel, et meie rattad hakkavad õiges suunas pöörama

Valitseval maailmameistril on tiitli kaitsmine alanud äärmiselt keeruliselt. Ta on jõudnud poodiumile vaid Rootsis ja Keenias. Üldiselt on kuus tänavust mõõduvõttu läinud aia taha.

Kehv algus hooajale on jätnud belglase raskesse olukorda. Üldarvestuse juhile Elfyn Evansile (Toyota) kaotab ta juba 50 punktiga. Ta vajab ülejärgmine nädal Kreekas väga head tulemust.

«Loodan, et meil tuleb tugev nädalavahetus kogu meeskonnalt. Väärime seda, sest kõik rügavad kõvasti tööd,» ütles Neuville pärast Sardiinia rallit Rallit.fi vahendusel. «Olen kindel, et meie rattad hakkavad õiges suunas pöörama. Ma ei suuda ära oodata, et see valmis saaks.»

Neuville loodab tänavu korrata eelmist aastat, kus ta võttis Kreekas kindla võidu. ​Toona alustas Neuville koos kaardilugeja Martijn Wydaeghega hooaega võidukalt ning ei andnud MM-sarja juhtohje hetkekski käest. Belgia rallipaar on praegu viiendal kohal, Eesti esirallipaarile kaotatakse 25 punktiga.

«Kreeka ralli on kõva võitlus. Seal on vaja järjepidevust, aga ka probleemivaba sõitu. See on nii raske sõit. Rehv võib kergesti puruneda. Seal on palju kive, mis võivad autot kahjustada,» mõtiskles ta.