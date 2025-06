Kalju tõi Gibraltari meistri kodumaale tagasi

Männilaan ütles, et tal on suur rõõm liituda Kaljuga. «See on minu jaoks uus ja ambitsioonikas samm. Ootan väga võimalust mängida eurosarjas ning pakkuda Hiiu publikule Kalju värvides ägedaid emotsioone. Konverentsiliiga mängud FK Partizani vastu on huvitav väljakutse, aga selliste mängude nimel me jalgpalli mängimegi,» märkis ta.