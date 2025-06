Urmo Aava unistus: startida ühel päeval Rally Estonial koos poegadega

Aava võistles 2000ndate alguses ralli MM-sarjas seitsmel hooajal. Algusaastatel oli tema ohjata kollane Suzuki Ignis, millega osales viis hooaega juunioride MM-sarjas. 2006. ja 2007. aastal seal teiseks tulnud Aava astus 2008. aastal WRC-sarja tippkonkurentsi tollase tippauto Citroën C4 WRC-ga.

Kõik need aastad MM-sarjas oli tema kaardilugejaks Kuldar Sikk. Parimaks jäi neil neljas koht Kreeka MM-etapilt, Uus-Meremaal tuldi viiendaks, lisaks võideti karjääri jooksul viis kiiruskatset. 2009. aastal tegi Aava veel kaks starti WRC-autoga, kuid selleks ajaks oli majanduskriis rahakoti tühjaks teinud ning karjäärile tuli joon alla tõmmata.

Aasta hiljem pani ta koos Silver Küti ja Tarmo Hõbega aluse Rally Estoniale, kuid hinges on Aava ikkagi rallisõitja. 2022. aastal sõitis ta Eesti meistrivõistlustel nullautos ehk läbis kiiruskatsed vahetult enne rallisõitjate startimist, järgmisel aastal astus aga neljaveolise Subaru Impreza roolis võistlustulle.

Nüüd on kaardilugeja koha sisse võtnud Janno Siitan, kes on mitmendat aastat Rally Estonia tegevjuht. Kahe hooaja peale on neil tulnud kaks absoluutarvestuse poodiumikohta. Nüüd veedab Aava palju vaba aega poegade Trevoni ja Tristaniga rahvarallidel. 46-aastane Aava unistab, et saaks ühel päeval ka ise Rally Estonial startida, kui on korraldusohjad üle andnud, kuid sooviks seda teha koos poegadega.

«Praegu oleks mul Rally Estonial startimine võimatu. Ma peaksin kuidagi saavutama olukorra, et ma pole trassiga tutvunud ning pean olema teiste sõitjatega võrdses seisus. Kuidagi juriidiliselt saaks selle vast isegi tehtud, aga tahaks, et see ka hea välja näeks.