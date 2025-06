«Olen uhke, et jõudsin esikuuikusse, kuid kui ma olen aus, siis koht ei olnud see, mis mulle kõige rohkem meelehärmi valmistas,» alustas ta oma postitust.

Kuu tagasi Postimehele antud intervjuus tunnistas Lätt, et tema tervis pole parimas seisus, kuid ta lootis, et aja möödudes olukord paraneb. Tundub, et USAs tegid talle aga liiga veel teisedki mured.

«Kogu nädala tundsin, nagu oleksin teinud midagi, mida mu keha ei tahtnud teha. Füüsiliselt olen pikalt olnud vigastusega kimpus ja sinikas varbal ei aidanud sellele kaasa. Aga peale keha oli mu sisemine seisund see, mis tundus paigast ära olevat, nagu oleksin iseendaga rütmist väljas.

Vaatamata kõikidele pingutustele oma energia muutmiseks, ei klappinud miski. Unistasin pidevalt kodust, puhkamisest, taastumisest, hingamisruumist. Selle asemel tormasime kohe pärast viimast vooru lennujaama, et jõuda lennule Norrasse, kus toimuvad Euroopa meistrivõistlustele ja pärast seda... veel üritusi, rohkem reisimist,» kirjutas ta Facebookis.

Graafik on tihe, kuid Lätt ei andnud otsesõnu mõista, et ta praegu võistluspausi teeks. «Ajakava on halastamatu ja samuti on signaalid mu kehalt, mis paluvad pausi. Nii et nüüd kuulan neid hoolikamalt. Olen õppinud, et kui ebamugavust kuulda võtta, siis viib see suurema selguseni.