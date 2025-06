Jooksutähe maailmarekord ei läinud arvesse kentsakal põhjusel

Norra kergejõustikutäht Warholm jooksis 12. juunil kodupubliku toetusel maailma kõigi aegade kiireima tulemuse 300 meetri tõkkejooksus. Warholm läbis esimesena selle distantsi 33 sekundist kiiremini. Senine mitteametlik tippmark oli Warholmi poolt mõne kuu eest joostud 33,05.

Rahvusvaheline kergejõustikuliit (WA) ei tunnista aga seda maailmarekordina. Selgituseks on see, et 300 meetri tõkkejooks ei kuulu veel rahvusvahelisse kergejõustikukultuuri.

«Mõnel võib olla raske aru saada, aga see on tõesti hea aeg. See on piisavalt hea, et seda võiks kutsuda maailmarekordiks,» ütles Warholm pärast jooksu, vahendas NRK.

300 meetri tõkkejooks on alana tõesti väga uus. Teemantliigas oli see distants esimest korda kavas nüüd Oslos. Etapi võistluse juht Steinar Hoen usub, et sel distantsil võib ametlikke maailmarekordeid joosta umbes aasta pärast.

WA on korduvalt avaldanud, et on avatud võimalusele, et tulevikus antakse sellele distantsile ametlik staatus. Nende hinnangul vajab see enne aga populaarsuse tõusu.