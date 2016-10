Kui suurte auhinnarahade eest Baruto MMA-ringis võitleb?

Kokku on turniiril osalemas 14 meest, kellest praeguseks on konkurentsist langenud 6. 8 meest jätkavad heitlus 29. detsembri veerandfinaalides. Praeguseks on teada, et ühes veerandfinaalis lähevad vastamisi legendaarsed Wanderlei Silva ja Mirko Filipovic. Baruto järgmise vastase nimi ei ole aga teada.

Kui Silval oli olemas juba otsepääse veerandfinaali, siis lisaks Barutole ja Filipovicile olid kaheksandikfinaalis võidukad poolakas Szymon Bajor, iraanlane Amir Aliakbari, tšehh Jiri Prochazka ja venelane Valentin Moldavski. Kaheksas veerandfinalist on veel selgumisel.

Kogu turniiri auhinnafondiks on Jaapani meedia teatel pool miljonit USA dollarit ning sellest kuulub oma osa ka Barutole.

Aasta lõpus ootab ees võistluse lõppvaatus ja kokku ootab jagamist 500 000 USA dollarit.

Turniiri avaringis alistas Baruto 45-aastase jaapanlase Kazuyuki Fujita. Kaotuse järel teatas Fujita ka sportlaskarjääri lõpetamisest. Fujita kogus karjääri jooksul kuulust peamiselt eelmisel kümnendil, kui ta kogus võitlussarjas PRIDE 7 võitu ja sai 4 kaotust.

Tolles matšis sai ka Baruto kõvasti räsida: kipsis käsi ja kümme õmblust. «Kui seekordset matši vaadata, siis sain ka ise korralikult sisse. Kulm ja lõug said paraja paugu. Käsi on ka kipsis. Retsiti ikka korralikult ära,» rääkis Baruto pärast toonast matši Postimehele. «Armid ainult kaunistavad meest. Kulmule tehti viis õmblust, viis õmblust tehti ka lõuale. See on väike asi. Seda ei pane tähelegi.»

Baruto koos toetajatega tähistamas oma teist võitu MMA-ringi. Foto: Erakogu