Piltuudis: uue hingamise saanud jalgpallikoondis elab võrkpalluritele täiel rinnal kaasa

Eesti jalgpallikoondis võitis reedel MM-valikmängus 4:0 Gibraltarit ning ühe värava sai kirja ka poolkaitsja Konstantin Vassiljev. Nüüd on ta koondise särgis löönud kokku 22 väravat ja hoiab ainuisikuliselt kõigi aegade edetabelis kolmandat kohta. Varem jagas Vassiljev kolmandat ja neljandat kohta Eduard Ellman-Eelmaga.

Ajalugu oli lähedal: Eesti on vaid korra võitnud valikmängu suurema skooriga

Eile õhtul MM-valiksarjas Gibraltarist 4:0 jagu saanud Eesti jalgpallikoondis on vaid korra suutnud võita suurturniiri valikmängu suurema skooriga. Ka neljaväravalisi võite on varasemast ette näidata vaid üks, kusjuures mõlema mänguskoori kujunemises on otsest rolli mänginud Eesti koondise tänased treenerid.