Saksamaa jalgpallilegend vallandati USA peatreeneri kohalt

Klinsmann, kes oma treenerikarjääri jooksul on juhendanud veel Saksamaad ning Müncheni Bayernit, oli USA koondisega MM-valiksarjas raskes positsioonis. Kahe mänguga pole meeskond silmi pähe saanud ning on oma valiktsoonis viimasel kohal. USA jalgpalliliidule oli see aga selge märk, et midagi on vaja kiiremas korras muuta ning nii otsustatigi mees vallandada. Lisaks peatreeneri ametipostile oli ta ka USA jalgpalliliidus tehniline direktor.

Klinsmann alustas USA koondise juhendamist 2011. aasta 29. juulil. Ta võitis koondisega 28, viigistas 6 ning kaotas 13 mängu. 2013. aastal püstitas USA koondis tema juhendamise all rekordilise võiduseeria, kui järjestikku alistati 12 vastast.

USA jalgpalliliidu president Sunil Gulati ütles, et raske on Klinsmanni panust USA jalgpalli ületähtsustada. Samas tunnistas ta, et USA jalgpalliliit on veendunud, et nende mängijatega on võimalik 2018. aastal toimuvale MMile kvalifitseeruda ning seetõttu otsustati raskes seisus just peatreeneri vahetuse kasuks. «Järgmine valikturniiri mäng peetakse märtsikuus. Meil on aega, et end kokku võtta ning MMile kvalifitseeruda. Usun, et meil on piisavalt kvaliteeti, et seda teha.»