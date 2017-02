Postimehe otsepilt: ela kaasa Tallinna suusamaratonile

Marataoni korraldaja Raivar Vaheri sõnul on rajapõhi hea ja kaetud kinnisõidetud lumega, mille all olev jää ei lase sellel nii kiirelt sulada. «Möödunud nädalavahetusel vedasime kriitilisematesse kohtadesse lund juurde, lisaks tuli appi võtta kunstlumi. Mõni päevane soojakraad teeb rajale ainult head, kui öösel külmetab. Hetkel ilmateade just seda kõike lubab ja saame suusapeo korraldada täismahus. Kui trassi vaadata, siis tuleb kiire sõit,» rõõmustas Vaher.

Ajakava:

9.00-10.45 Stardimaterjalide väljastamine

11.00 Põhidistantsi start

11.15 Poolmaratoni start

11.20 Mini Estoloppeti Saare lastesõidud

14.00 Autasustamine

Etapid Estoloppet 2017 sarjas:

11.02.2017, 19. Alutaguse Maraton

18.02.2016, 19. Tallinna Suusamaraton

26.02.2017, 44. Tartu Maraton

04.03.2016, 43. Haanja Maraton

33. Viru Maraton (lükkus, uus kuupäev pole veel teada)

19. Tamsalu-Neeruti Maraton (lükkus, uus kuupäev pole veel teada)