Laskesuusatamise otsepilt: Otepääl toimub IBU karikaetapp

Ajakava:

8. märts

10.00 Paaristeatevõistlus

12.30 Segateatevõistlus

9. märts

10.00 Naiste sprint 7,5 km

sprint 7,5 km 13.00 Meeste sprint 10 km

11. märts

10.00 Naiste sprint 7,5 km

13.00 Meeste sprint 10 km

12. märts

10.00 Paaristeatevõistlus

12.30 Segateatevõistlus

Enne võistlust:

IBU Cup on laskesuusamaailmas MK-sarja järel tugevuselt teine võistlussari. Eesti koondise meestest on Otepääl stardis Kauri Kõiv, naiste koondisest on kohal Grete Gaim ja Kristel Viigipuu. Otepääl startivatest eestlastest on episoodiliselt MK-sarjas võistelnud ka Johan Talihärm ja Regina Oja.

Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni presidendi Aivar Nigoli sõnul on Otepää tõestanud, et võistlusi suudetakse korraldada eeskujulikult, mis annab lootust, et kunagi jõuab Eestisse ka MK-etapp. «Oleme IBU silmis heas kirjas ja nad on meile andnud järjest keerulisemaid võistlusi. IBU Cup on kindlasti tähtis vaheetapp, aga oleme seda varemgi korraldanud. Pigem on meie jaoks proovikivi 2018. aasta noorte ja juunioride MM. Nii suurt asja pole me varem korraldanud ja sisuliselt matkib see MK-sarja ja päris MMi. Kõik peab olema tipptasemel, ka telepildi tootmine,» selgitas Nigol.