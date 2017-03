Käsipalli otsepilt: Kehra võõrustab vaheturniiril Viljandit

Enne mängu:

Eesti meeste käsipalli meistrivõistlustel tehakse sel nädalal algust vaheturniiriga, kus omavahel mängivad kolme ringi järel nelja esimest ja kolme tagumist kohta hoidnud võistkonnad. Klubid saavad vaheturniirile kaasa pooled eelmisest kolmest ringist teenitud punktid, mis vajadusel ümmardati täisarvuks ülespoole.

Seega mängivad vaheturniiril nelja tugevama võistkonna seas Põlva Serviti (16 punkti), HC Kehra/Horizon Pulp&Paper (14 punkti), Viimsi/Tööriistamarket (13 punkti) ja Viljandi HC (12 punkti). Tagumises kolmikus madistavad HC Tallas (4 punkti), SK Tapa (3 punkti) ja Aruküla (2 punkti).

Kolmanda ringi järel teist kohta hoidva HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi peatreener Indrek Lillsoo kurtis, et nädalavahetuse Balti liiga kohtumised jätsid paar tema hoolealust vigastuspausile ning meeskond on reisimisest väsinud.

«Samas on Viljandi samas seisus. Kolmapäevaks tuleb nädalavahetusest välja puhata. Usun, et läheb võrdseks ja kõvaks andmiseks,» sõnas Lillsoo ja ütles, et ei julge võitjat ennustada.

Ka Viljandi loots Marko Koks sõnas, et taastumine on kolmapäevase kohtumise võtmesõna. Lisaks lootis ta, et meeskond suudab rünnakuid edukalt lõpetada. «Sel hooajal on selgelt näha olnud, et kui realiseerimisega hätta jääme, on meil Kehra vastu raske.»