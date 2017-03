Suur mäng: Eesti jalgpallikoondis kohtub tähtsas matšis Küprosega

Millise algkoosseisuga alustab Eesti?

Eesti algkoosseisus on traditsiooniliselt mõnede mängijate kohad kindlad ja nad võivad algrivistuses välja jääda ainult vigastuse või mängukeelu korral. Sel korral on kõik Küprosele sõitnud mehed peatreener Martin Reimi kinnitusel terved ja mänguvalmis.

Suurimad küsimused seoses algrivistusega on vasakkaitsja ja ühe alumise poolkaitsja kohal. Vasakkaitses võivad alustada nii Ken Kallaste kui ka Dmitri Kruglov. Kui Kallaste ei ole Poola kõrgliigas eriti mänguaega teeninud, siis Kruglov jäi FC Infoneti viimasest mängust haiguse tõttu eemale ehk Reimil mõtteainet jagub.

Keskpoolkaitses on kindel, et väljakule jookseb Karol Mets, kuid ka tema kõrvale on vaja kedagi leida. Mängus Gibraltariga tegi selles rollis hea esituse Mattias Käit, kuid viimasel ajal on ta koduklubis tegutsenud hoopis paremal äärel.

Kui Käit nihutadagi paremale äärele, siis teise alumise poolkaitsjana jookseb tõenäoliselt väljakule Aleksandr Dmitrijev. Käiti paremale äärele nihutamine aga tähendaks, et Sergei Zenjov liiguks tipuründajaks ja Henri Anier jääks pingile. Mõned küsimused võivad tekkida ka vasakpoolse poolkaitsja kohal, kuid tundub, et Siim Luts on seal esimene valik ja ainsaks alternatiiviks võiks olla Kallaste. Reim ongi rõhutanud, et ta pigem soovib kasutada mehi positsioonidel, kus nad igapäevaselt klubis mängivad.

Eesti eeldatav algkoosseis kohtumiseks Küprosega. / Pm

Mida peatreenerid mängu eel rääkisid?

Martin Reim: «Kui vaadata neid valikmänge, mis seni peetud, siis Küprose tulemused on meie omadest paremad. Nad on hästi ründav, tehniline ja kiire võistkond. Peame nende tugevusteks valmis olema ja otsima sealt välja ka omad võimalused. Märtsikuine valikmäng andis meile võimaluse tiimi paar päeva varem kokku kutsuda. See võimaldas rahulikumalt ka kõiki asju trennides teha. Esimesel päeval võtsime kokku viimase valikmängu Belgiaga ja üritasime sealt põhiprobleemid välja tuua ning need lahendada, et järgmine kord väljakul paremad olla. Sai treenitud kõiki elemente – nii mängulisi kui ka mänguväliseid.»

Küprose koondise peatreener Christakis Christoforou. / Sharifulin Valery/ITAR-TASS/Scanpix

Christakis Christoforou: «Meie meeskonna mängijad on kohtumiseks valmis. Pärast Kasahstani alistamist (Küpros alistas kolmapäevases maavõistlusmängus 3:1 Kasahstani) oleme väga enesekindlad. Loodame, et suudame jätkata heade tulemustega. Meid ootab küll ees teistsugune vastane ja mäng, kuid kõik annavad endast parima. Oleme optimistlikud, et suudame võita. Anname algusest peale endast 100 protsenti, et võit teenida. Tegemist on meie jaoks väga tähtsa kohtumisega. See on nagu finaal. Sellised on kõik meie mängud. Meil on seni valiksarjas olnud palju ebaõnne ja praeguseks peaks meil olema rohkem punkte.»

Kus mäng toimub?

Matš toimub riigi pealinnas asuval GSP nime kandval areenil. GSP staadion on suurim Küprosel asuv areen, mis mahutab ligi 23 000 pealtvaatajat.

Staadion valmis 1999. aastal ning seal peavad igapäevaselt oma kodumänge Nikosia suurimad klubid APOEL ja Omonia. Vana GSP staadion eksisteeris aastatel 1902 kuni 1999 ning mahutas 12 000 pealtvaatajat.

Kohalike hinnangul on matšile oodata 7000-8000 pealtvaatajat.

GSP staadion Nikosias. / Madis Kalvet

2018. aasta MM-valiksarja H-alagrupi tabeliseis: 1. Belgia 12 punkti, 2. Kreeka 10, 3. Bosnia ja Hertsegoviina 7, 4. Küpros 3, 5. Eesti 3, 6. Gibraltar 0.

Tänased mängud H-alagrupis: Küpros – Eesti, Bosnia ja Hertsegoviina – Gibraltar, Belgia – Kreeka.

Eesti senised mängud 2018. aasta MM-valiksarjas:

Bosnia ja Hertsegoviina – Eesti 5:0

Eesti – Gibraltar 4:0

Eesti – Kreeka 0:2

Belgia – Eesti 8:1

Küprose senised mängud 2018. aasta MM-valiksarjas:

Küpros – Belgia 0:3

Kreeka – Küpros 2:0

Bosnia ja Hertsegoviina – Küpros 2:0

Küpros – Gibraltar 3:1