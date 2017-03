Jalgpalli otsepilt: rünnakut käivitav Flora klaarib Tammekaga mulluseid arveid

Enne mängu:

Flora ja Tammeka jagavad liigatabelis identsete tulemustega neljandat-viiendat kohta, mõlemal on kirjas võit ja kaks viiki. Kui Flora viigistas alustuseks 1:1 Levadia ja Nõmme Kaljuga ning alistas viimases voorus 2:0 Pärnu Vapruse, siis Tammeka alistas esmalt sama skooriga Infoneti ning mängis seejärel 1:1 viiki nii Vapruse kui ka Narva Transiga.

Vanad võlad

Eelmisel hooajal osutus Tammeka Florale tõeliseks komistuskiviks, mille otsa pealinlased koperdasid tervelt kolmel korral neljast. Alustuseks tehti Tallinnas kevadel järjest kaks väravateta viiki ja ehkki juulis loputas Flora tartlasi Tamme staadionil 4:0, oli septembri keskel just Tammeka see, kes põnevusmängus Flora tiitlilootuste taastärkamisele 3:2 tulemusega lõpu tegi.

Kes lööb väravaid?

Rauno Sappinen jäi seekord Eesti A-koondise nimekirjast välja ja see peaks olema ründajal hamba verele ajanud. Noortekoondise ridades sai Sappinen jala valgeks kontrollmängus Inglismaa kõrgliigaklubi Burnley noortemeeskonna vastu ning aitas koondisel valikkohtumises Šotimaaga jõuda väärtusliku 0:0 viigini. Kolme mänguga löödud neli väravat ei peegelda veel täielikult Flora ründevõimekust. Tammeka neljast väravast kolm on seni löönud kaitsjad Jürgen Lorenz, Kaarel Kiidron ja Kevin Anderson ning ründemängijatel on tagumine aeg asuda oma au taastama.

Kellel pilku peal hoida?

Vapruse vastu usaldas Flora peatreener Arno Pijpers teist korda põhikoosseisu poolkaitsja Markus Poomi, kes debüteeris esindusrivistuse algkoosseisumehena esmakordselt mullu septembris just Tammeka vastu valusas 2:3 kaotusmängus. Kahe nädala eest läks Vapruse vastu paremini ning oma värava puhtana hoidnud Flora noppis kolm võidupunkti. Kas Poom pälvib Pijpersi usalduse ka laupäeva õhtul? Tammeka eest on esimestes mängudes aktiivne olnud Sander Kapper, kes avas eelmises voorus Transi võrku sahistades isikliku väravatearve. Kas Lillekülas tuleb lisa?