Sokk: ei näe probleemi, miks noored ei saaks koondisesse integreeruda

«Kui mängijad on erinevad, ei tähenda, et plaan muutuks. Põhiseltskond on aastaid koos mänginud ning nad on kogemustega mehed. Ma ei näe probleemi, miks noored ei saaks siia integreeruda,» sõnas ta.

Sama meelt on koondise kapten Kristjan Kangur. «Mängijana on raske hinnata, aga usun, et oleme heas seisus. Eks treeningprotsess seisab veel alles ees. Küll näeme, kuidas hakkama saame, ärme ennustama hakka. Peame üksteist tundma õppima, see on meie esimene ülesanne – saada ühele lainele. Küll me siis juba suudame ka midagi korda saada, edukalt.»

34-aastane Kangur tõdes, et pärast pausi on tore taas rahvuskoondise särk selga tõmmata. «Tore ärevus on sees, et saab uue seltskonnaga treeninguid alustada, selline esimese septembri tunne on!»

MM-i kvalifikatsiooniturniir algab 5. augustil mänguga võõrsil Makedoonia vastu, seejärel kohtutakse Kosovoga.

«Nad on Jugoslaaviast irdunud, seega mehi, kes korvpalli mängida oskavad, on palju. Kes seal täpselt sel aastal koondises on, ei tea. Eelmisel aastal oli Makedoonial hulk superstaare puudu. Ega Kosovogi pole veel viimast sõna veel öelnud,» lisas Sokk.

KOONDISE KANDIDAADID:

Tagamängijad: Sten Sokk, Rait-Riivo Laane, Sten Olmre, Rain Veideman, Tanel Kurbas, Janari Jõesaar, Martin Paasoja, Jaan Puidet, Gregor Arbet.

Eesliinimängijad: Kregor Hermet, Erik Keedus, Siim-Sander Vene, Kristjan Kangur, Kristjan Kitsing, Janar Talts, Timo Eichfuss, Reinar Hallik, Toomas Raadik