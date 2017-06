Neljapäeval saab alguse Eesti rallifännide aasta üks tippsündmus, kui Poolas antakse start sealsele MM-rallile. Kahel viimasel aastal on Ott Tänak seal tõusnud poodiumile ning mullu oli ta ülimalt lähedal ka võidule. WRC ametlik Facebook reklaamib Poola rallit just Eesti mehe eelmise aasta stiilinäitega. Ja tegu on täiesti pöörase videoga, veendu selles ise.