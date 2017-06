Kalev/Cramo osaleb uuel hooajal korvpalli Meistrite liigas

Liiga teatas oma kodulehel 56 meeskonda 32 riigist, kes 19. septembril algaval teisel hooajal kaasa löövad. Kui kolme valikringi mängud on peetud, tehakse 10. oktoobril algust põhihooajaga.

Nende klubide seas on koguni 21 riigi meistermeeskonnad, lisaks osalevad kaheksast riigist liigas finalistid ja kuuest riigist poolfinalistid. Läbi valikringide pääseb põhiturniirile kaheksa meeskonda, 24 klubi on taganud sinna otsepääsme. Mängitakse neljas kaheksaliikmelises alagrupis kodus-võõrsil süsteemis, seejärel jätkatakse juba kaheksandikfinaalide ja veerandfinaalidega, et selgitada Final Fouri pääsejad.

Tiitlikaitsja on Tenerife Iberostar, kes alistas aprillis peetud finaalis Türgi klubi Banvit. Mullu tegi Eesti klubidest sarjas kaasa Tartu Ülikool, kes sai esimeses kvalifikatsiooniringis kahe mängu kokkuvõttes kaheksa punktiga jagu Hollandi klubist Donar. Teises ringis jäädi aga 21 punktiga alla taanlaste Bakken Bearsile.

Liiga koosseis

Otsepääs põhiturniirile (kõik loetelud tähestiku järjekorras)

AEK (Kreeka), Aris (Kreeka), AS Monaco Basket (Prantsusmaa), Banvit (Türgi), Besiktas Sompo Japan (Türgi), ČEZ Basketball Nymburk (Tšehhi), Dinamo Sassari (Itaalia), Elan Chalon (Prantsusmaa), EWE Baskets Oldenburg (Saksamaa), Gaziantep (Türgi), Hapoel Holon (Iisrael), Iberostar Tenerife (Hispaania), Jenissei Krasnojarsk (Venemaa), medi Bayreuth (Saksamaa), Neptunas Klaipeda (Leedu), Olimpija Ljubljana (Sloveenia), PAOK (Kreeka), Sidigas Avellino (Itaalia), SIG Strasbourg (Prantsusmaa), Stelmet Zielona Gora (Poola), Telenet Oostende (Belgia), Umana Reyer Venezia (Itaalia), Ventspils (Läti), UCAM Murcia (Hispaania)

Otse kolmandasse eelringi:

Basic-Fit Brussels (Belgia), Juventus Utena (Leedu), Movistar Estudiantes (Hispaania), Nanterre 92 (Prantsusmaa), Orlandina Basket (Itaalia), Pinar Karsiyaka (Türgi), Rosa Radom (Poola), Telekom Baskets Bonn (Saksamaa)

Otse teise eelringi:

Alba Fehervar (Ungari), Bakken Bears (Taani), Budivelnyk (Ukraina), Kataja Basket (Soome), Mornar Bar (Montenegro), Nižni Novgorod (Venemaa), PBC Lukoil Academic (Bulgaaria), U-BT Cluj Napoca (Rumeenia)

Esimene eelring (edasi pääseb 8 paremat):

Avtodor Saratov (Venemaa), Benfica (Portugal), Bosna Royal Sarajevo (Bosnia ja Hertsgoviina), Dinamo Tbilisi (Gruusia), Divina Seguros Joventut (Hispaania), Donar Groningen (Holland), Kalev Cramo (Eesti), Kapfenberg Bulls (Austria), Karposh Sokoli (Makedoonia), Keravnos (Küpros), Lulea (Rootsi), MHP Riesen Ludwigsburg (Saksamaa), Sigal Pristina (Kosovo), Telenet Antwerp Giants (Belgia), Tsmoki Minsk (Valgevene), Vytautas (Leedu)

Kvalifikatsiooniringide paarid ja põhihooaja alagrupid loositakse 11. juulil Eesti aja järgi kell 16.